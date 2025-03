Sport.quotidiano.net - Orari F1 Australia 2025: la guida giorno per giorno e dove vedere in tv (Sky e Tv8)

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma, 13 marzo– Parte nella prima mattina di domenica 16 marzo il mondialedi Formula 1. Uno dei più attesi di sempre. La Ferrari cala l’asso Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo, per provare a sottrarre a Red Bull e a Max Verstappen il titolo iridato, ma in generale sarà una stagione avvincente, con Charles Leclerc che sogna il suo primo titolo mondiale e una Mclaren oltremodo competitiva nei test e una coppia Piastri-Norris che punta decisamente al l'iride. Poi la Mercedes, che ha confermato George Russell e sostituito Hamilton con il bolognesissimo Andrea Kimi Antonelli, appena 18 anni e subito catapultato tra i giganti della Formula 1. I quattro top team dovrebbero comandare la stagione e spartirsi la torta, ma gli aspetti da rimarcare sono anche altri, come per esempio il passaggio di Carlos Sainz alla Williams, oppure la promozione di Liam Lawson in Red Bull al fianco di Verstappen.