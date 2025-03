Ilfattoquotidiano.it - “Ora mia figlia si fa chiamare Meghan Sussex, sua nonna sarebbe delusa. Finge per le telecamere, si sforza di essere perfetta”: la rabbia di Thomas Markle

“Finché non ha incontrato il principe Harry non ha mai avuto problemi con il suo cognome”. Anche il papà disi ar. Misterquesta volta allanon gliela fa passare. E il problema sta proprio nel cognome di casa:. Infatti, durante il secondo episodio della serie Netflix – With love,– la duchessa delha corretto la sua ospite Mindy Kaling dopo che l’ex star di “Office” si è ripetutamente riferita a lei come “”. “È molto divertente che continui a dire. Ora sai che sono”, le risponde l’ex di “Suits” ad una sorpresa Kaling.ha inoltre spiegato che per lei è molto significativo condividere il cognome con Harry e con i loro due figli, Archie e Lilibet.Il siparietto aristocraticamente snob ha però fatto storcere il naso a mister