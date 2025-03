Lanotiziagiornale.it - Operazione antimafia in Sicilia: 39 arresti contro il clan Cappello-Cintorino

Un’importanteè in corso in, con un duro colpo al, uno dei gruppi criminali più radicati nel territorio. I carabinieri del comando provinciale di Messina e i finanzieri dei comandi provinciali di Catania e Messina stanno eseguendo due ordinanze cautelari emesse nei confronti di 39 persone, accusate di gravi reati legati alla criminalità organizzata.Le accuse e i dettagli dell’inI destinatari dei provvedimenti sono indagati, a vario titolo, per associazione mafiosa, narcotraffico, spaccio di stupefacenti, estorsione, rapina, accesso indebito a dispositivi di comunicazione da parte di detenuti e trasferimento fraudolento di valori.Le indagini, coordinate dalle Procure di Catania e di Messina, con la supervisione della Direzione Nazionalee Antiterrorismo, hanno consentito di monitorare le attività del, in particolare illlo economico e criminale sui territori di confine tra le due province.