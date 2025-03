Quotidiano.net - Operaio morto, la compagna: "Mi batto per nostro figlio. Deve avere il nome del papà"

Poco meno di cinque mesi fa le è stato portato via l’amore della sua vita, Lorenzo Cubello, uno dei due operai morti nell’esplosione alla Toyota Material Handling a Borgo Panigale (Bologna). E ora lei, stremata, sul letto d’ospedale, stringe tra le braccia il frutto di quell’amore: il piccolo, appena nato, si chiama come il suo. Ma non puòlo stesso cog. Paola, la voce spezzata da un’emozione che è disperazione e gioia pura al tempo stesso, denuncia l’iter burocratico lungo e oneroso per far riconoscere i diritti al neonato, dato che i due non erano sposati. Paola, in questi giorni infiniti ha pianto e riso insieme. "Provo un mix stranissimo di sentimenti, è tutto mescolato. Mi viene da piangere e da sorridere, sento una profonda tristezza e tanta felicità allo stesso tempo.