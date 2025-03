Operaio morto alla Toyota la compagna vuole dare al figlio il cognome del padre | Ma mi chiedono 4 mila euro

Leggi su Open.online

Lorenzo Cubello è uno dei due operai morti nell’esplosioneMaterial Handling a Borgo Panigale (Bologna). La suaPaola aspettava all’epoca un bambino. Che nel frattempo è nato e ha il nome del. Ma, fa sapere oggi il Quotidiano Nazionale, non può avere il suo. Perché c’è un iter burocratico lungo e oneroso per far riconoscere i diritti al neonato. Visto che i due non erano sposati. «Una complicazione enorme, in realtà. Si tratta di un percorso lunghissimo, devo ripetere gli stessi passaggi più e più volte. Un incubo», dice lei a Chiara Gabrielli.Quattro«Non ne abbiamo avuto il tempo», spiega. «Ora bisogna aspettare per fare il test di paternità, poi deve venire il medico legale, si fa la comparazione, infine si presenta tutto al giudice. In Italia, invece di semplificare le cose, sembra che vogliano complicarle.