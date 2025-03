Ilfattoquotidiano.it - Onu: “A Gaza atti di genocidio di Israele. Stupro di palestinesi come strategia”. Netanyahu: “Circo antisemita”

Un’inchiesta delle Nazioni Unite pubblicata oggi accusadi aver compiuto “di” nella Striscia di, con la distruzione sistematica delle strutture sanitarie per l’assistenza sessuale e riproduttiva. La Commissione d’inchiesta dell’Onu scrive cheha “intenzionalmente attaccato e distrutto” il principale centro di fertilità del territorio palestinese e ha simultaneamente imposto un assedio e bloccato gli aiuti, compresi i farmaci per garantire gravidanze, parti e cure neonatali sicure.Ciò, secondo la commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite, equivale a “due categorie didi” compiuti durante l’offensiva dell’esercito israeliano. La convenzione delle Nazioni Unite suldefinisce tale criminecommessi con l’intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso.