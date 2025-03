Lapresse.it - Omicidio Mollicone, Franco Mottola: “Perché Tuzi ha parlato solo dopo sette anni?”

, quando il brigadiere dei Carabinieri Santino, il primo giugno del 2001, venne a sapere dal padre di Serenache la figlia non era tornata a casa, “la prima cosa che gli viene in mente da dire non è: ‘Io stamattina l’ho vista qua‘?. Io penso che sia una cosa istintiva e normale. Oppure, esco di servizio col collega e gli dico: ‘Oh, stanno cercando questa ragazza e io l’ho vista qua’. Invece non ha avuto nessuna reazione, né quando è entrato né durante tutto l’arco del servizio. Poi sono usciti con me e siamo andati a casa diper cercare tracce,al momento non si ipotizzava niente di così tragico, e lui stava lì, zero. Poiesce fuori: ‘Io quella mattina l’ho vista’. Ora fatevi voi un’idea della sua attendibilità”. Così il maresciallo, ex comandante della stazione dei carabinieri di Arce, in conferenza stampa a Romala sentenza della Cassazione che ha annullato la sua assoluzione – insieme a quelle del figlio Marco e della moglie Annamaria – per l’di Serena, disponendo un nuovo processo d’appello nei loro confronti.