Ilgiorno.it - Omicidio di Chiara Poggi, sentito il fratello Marco. Dal Dna all’impronta di Sempio: nuovi indizi e punti oscuri

Leggi su Ilgiorno.it

GARLASCO (Pavia) – La consulenza genetica sul Dna trovato sulle unghie di, presentata da Antonio De Rensis e Giada Bocellari, difensori di Alberto Stasi, e la sua conclusione: quello rimasto sulle unghie diè “materiale” assolutamente leggibile da cui è possibile estrarre il Dna. La consulenza effettuata dalla Procura di Pavia da cui è emersa una compatibilità fra il codice genetico di Andreae le tracce sulle unghie della vittima. L’intenzione della Procura di procedere per la prima volta al confronto tra le impronte digitali die quelle ritrovate nel villino di via Pascoli, a Garlasco, doveviene trucidata, il 13 agosto del 2007. Ancora la Procura vuole ascoltare come testimoni gli amici die delminore, amico di Andrea