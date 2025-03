Ilfattoquotidiano.it - Omicidio a Francavilla Fontana (Brindisi): uomo di 44 anni ucciso dal padre a coltellate

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Lo ha accoltellato durante l’ennesimo litigio legato alla tossicodipendenza. Colpito più volte, a morte. È statocosì undi 44, in provincia di. A sferrare i fendenti è stato il, un 71enne che ora è stato arrestato e si trova in carcere.L’accoltellamento è avvenuto mercoledì e la vittima è morta nell’ospedale del capoluogo di provincia pugliese nel tardo pomeriggio di giovedì. L’inchiesta per ricostruire l’esatta dinamica e il movente dell’è stata affidata dalla procura diai carabinieri.A quanto pare, il 44enne aveva problemi di tossicodipendenza certificati e i litigi tra i due erano frequenti. Il pubblico ministero ha disposto l’autopsia. Illo avrebbe colpito più volte in diverse parti del corpo.L'articolo):di 44dalproviene da Il Fatto Quotidiano.