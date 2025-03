Oasport.it - Olav Kooij vince alla Tirreno-Adriatico e rilancia: “Spero di giocarmela alla Milano-Sanremo”

ha vinto la quarta tappa della2025, imponendosi sul traguardo di Trasacco con una bella volata interpretata di forza. Il 23enne olandese era stato bravo a rientrare in gruppo dopo essersi staccato nel momento più esigente della frazione e allo sprint ha dettato legge, regolando i connazionali Rick Pluimers e Mathieu van der Poel.Il portacolori del Team Visma Lease a Bike ha conquistato il suo 39mo successo da professionista, il terzo in questa annata agonistica dopo le due stoccate firmate lo scorso mese al Tour of Oman. Uno dei velocisti migliori del momento ha dettato legge in uno sprint a ranghi ristretti e senza la presenza degli altri sprinter di punta come Jonathan Milan.ha espresso la propria soddisfazione ai microfoni della Rai: “Nell’ultimo chilometro ho visto che eravamo lontani, ma che potevamo rientrare e mi sono giocato le mie carte.