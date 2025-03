Ilrestodelcarlino.it - Oggi vertice tra Mv Agusta e governo per salvaguardare i 22 dipendenti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un tavolo urgente per scongiurare la chiusura a San Marino di un’azienda storica. È quello al qualesiederanno i rappresentanti del, l’azienda, i sindacati, gli industriali. Al centro dell’incontro la chiusura, preannunciata dalla Centrale sindacale unitaria nei giorni scorsi, del Centro stile Mvdi Valdragone. Un appello, quello dei sindacati, subito accolto dalche ha portato la questione sul tavolo del Congresso di Stato. A partecipare all’incontro saranno il segretario di Stato al Lavoro, Alessandro Bevitori e insieme a lui i colleghi Marco Gatti e Rossano Fabbri, rispettivamente alle Finanze e all’Industria. Nei giorni scorsi la Csu ha espresso preoccupazione per la sorte dei 22della storica azienda di San Marino di proprietà della Ktm. Centro stile Mvopera in un settore di eccellenza, quello della progettazione e realizzazione dei prototipi del prestigioso marchio di moto Mv