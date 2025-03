Offerta di scommessa per il giorno 3 di Cheltenham per £ 30 match gratuite scommesse

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-13 16:09:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione:Nuovi clienti per Betway SportsBook possono richiedere unagratuita di £ 30 se la prima ACCA perde ilin cui scommette sulle gare diquesta settimana. I nuovi clienti possono anche rivendicare 100 giri gratuiti da utilizzare al casinò online di Betway quando si rivendicano questa fantastica promozione. Scopri di più di seguito!Più di 18 gioco d’azzardo possono essere avvincenti. Si prega di giocare in modo responsabile. Registrazione richiesta Gambleaware Gamstop Commissione per il gioco d’azzardo.BetwayT&CS*Solo nuovi clienti nel Regno Unito. Min Stake: £ 5. BETE GRATUITA massima: £ 30. Primasu un calcio, gare di cavalli, tennis, cricket o basket multipli con 3+ selezioni.