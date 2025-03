Agi.it - Occhiali gratis per i più fragili, senza distinzione di età

AGI - Il Comune di Genova ha sottoscritto un protocollo con Federottica Confcommercio Genova e Fio Confesercenti Genova, estendendo la fornitura gratuita diper persone in situazione dità socio-economica seguite dai servizi sociali comunali. La situazione socio-economica limita le possibilità di cura di singoli e famiglie che versino in situazione dità e il progetto "Occhiale solidale" garantirà alle persone in difficoltà, seguite dai servizi sociali del Comune di Genova, una migliore qualità di vita grazie alla fornitura gratuita di. Durata e dettagli del protocollo Il protocollo, che ha la durata di 3 anni, prevede la fornitura gratuita di: montatura per, a scelta tra quelle disponibili gratuitamente, sia nuove che di riutilizzo; lenti correttive infrangibili, per qualsiasi intervallo di diottrie; controllo dell'efficienza visiva.