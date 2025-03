Lettera43.it - Oasis, arriva il film-concerto sul tour firmato dal creatore di Peaky Blinders

Hype alle stelle per l’attesa reunion degli. A più di 30 anni dall’album d’esordio Definitely Maybe e circa 10 dal litigio che sfasciò la band, i fratelli Liam e Noel Gallagher sono infatti pronti per un ritorno dal vivo che toccherà 40 date in diversi Paesi in estate e partirà il 4 luglio a Cardiff. Ad accrescere l’impazienza dei fan è la notizia che Steven Knight, noto per essere ildella serie cult, produrrà unper raccontare l’interanée dal titoloLive ’25. Alla regia ci sarà la coppia formata da Dylan Southern e Will Lovelace, che ha già lavorato su Shut Up and Play the Hits sull’ultimo live degli LCD Soundsystem nel 2012. Ignoti natura e data di uscita del progetto, che potrebbe però contare anche diversi ospiti e contenere interessanti backstage sulla preparazione del, oltre alle canzoni più iconiche.