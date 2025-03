Liberoquotidiano.it - Nuovo taglio di capelli e intimo hot: ecco le foto mozzafiato di Belen | Guarda

UndiperRodriguez, che in questi giorni è particolarmente attiva su Instagram, dove pubblicae video per tenere informati i suoi follower sulla sua routine e i suoi appuntamenti più speciali. La showgirl ha optato per un long bob, cioè un caschetto lungo che le sfiora le spalle. E sembra essere molto orgogliosa di questo cambiamento. Tanto che non perde occasione per mostrarsi. Negli ultimi scatti postati sui social, inoltre. sembra che abbia deciso di accorciare iancora di più. La Rodriguez ha messo in mostra illook in un serviziografico particolarmente sexy: in posa sul balconcino della sua casa milanese, la showgirl indossa un completo di lingerie Intimissimi, che le mette in risalto il fisico tonico e scolpito dagli allenamenti in palestra.