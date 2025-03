Ilrestodelcarlino.it - Nuovo super aereo per Gianluca Vacchi: “Un sogno che diventa realtà”

Bologna, 13 marzo 2025 –‘mette le ali’. L'influencer bolognese ha infatti recentemente acquistato un Bombardier Global Express XRS, uncon oltre 11mila chilometri di autonomia che può ospitare fino a 13 persone a bordo consentendo ai passeggeri di raggiungere la costa est degli Stati Uniti senza soste intermedie per rifornire. "Unto”, come dice lo stesso influencer che ha personalizzato il velivolo con le sue iniziali e quelle della figlia Blu Jerusalema. Un velivolo all’avanguardia Il Bombardier Global Express è un business jet usato per voli a lungo raggio. L'è caratterizzato da una lunga e larga fusoliera e da ali lunghe e sottili con winglet in posizione bassa; ha una coppia di turbofan R-R BR-710 montati nella sezione di coda della fusoliera e un'ampia deriva verticale a T con ampi piani orizzontali.