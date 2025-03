Quicomo.it - Nuovo sciopero di 24 ore in arrivo e nel mezzo della settimana

Leggi su Quicomo.it

Per mercoledì 19 marzo è in programma unodei trasporti. Durerà da 24 a 8 ore, a seconda delle sigle sindacali coinvolte, e riguarderà le ferrovie in tutt'Italia. L'ultima manifestazione era avvenuta l'8 marzo ma erano altre le organizzazioni coinvolte.Gli orari dei treni per.