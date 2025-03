Ilfattoquotidiano.it - Nuovo scandalo corruzione in Ue: in manette lobbisti di Huawei accusati di corruzione nei confronti di europarlamentari

Ungela il Parlamento europeo. Mentre loQatargate riaffiora dopo due anni con la richiesta della Procura belga della revoca dell'immunità per ledel Pd, Alessandra Moretti ed Elisabetta Gualmini, gli investigatori giovedì mattina all'alba, come scrivono Le Soir, Knack e Follow The Money, un centinaio agenti della polizia giudiziaria federale hanno perquisito 21 indirizzi nella regione di Bruxelles, nelle Fiandre, in Vallonia e anche in Portogallo. Insono finiti diversiche lavorano per il colosso cinese delle telecomunicazioni, sospettati di aver corrotto attuali o ex parlamentari europei per promuovere la politica commerciale dell'azienda nel Vecchio Continente.Articolo in aggiornamento