Viterbotoday.it - Nuovo asfalto a Viterbo, riparte il piano "tappabuche": la mappa dei lavori

Leggi su Viterbotoday.it

il"Buche zero" a. "Nei mesi invernali abbiamo dovuto inevitabilmente rallentare - spieGa la sindaca Chiara Frontini -. Ora siconfidando nelle favorevoli condizioni meteo".Si ricomincia, da lunedì 17 marzo, con l'asfaltatura di via Cerasa, in zona Riello. "I.