Lanazione.it - Nuovi mercati e nuove prospettive per Graziella dalla fiera di Hong Kong

Arezzo, 13 marzo 2025 –perInternational Jewellery Show. L’azienda orafa aretina ha fatta tappa in una delle fiere del lusso più importanti e partecipate del Sud Est Asiatico che ha permesso di vivere cinque giornate ricche di incontri con buyers di più continenti, offrendo opportunità di confronto sugli sviluppi del settore e sulle principali novità in termini di tecnologie, processi e prodotti. Il bilancio complessivo tracciato daè positivo anche in virtù delle relazioni avviate con operatori diinediti quali Corea del Sud, Giappone e Malesia che permettono di gettare le basi per un ulteriore ampliamento della rete commerciale e di poter così ottenere importanti segnali di fiducia per il prosieguo del 2025.