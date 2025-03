Nuovi finanziamenti per il turismo montano

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – “Montagna Italia” è l’intervento con cui il Ministero delha stanziato oltre 88 milioni di euro per rilanciare il settore attraverso programmi di investimento mirati. Dal progetto sostenibile sul sentiero Italia CAI in Piemonte a “HighWellness-South Italy” in Calabria, “Montagna Italia” ha riscosso un enorme seguito, registrando 326 progetti presentati, di cui ben 57 sono stati ammessi a finanziamento. Per il ministro Daniela Santanchè questa iniziativa è uno dei tasselli della più ampia strategia che il Ministero sta attuando a supporto dele sostenibile, mettendo a disposizione 510 milioni, tra fondi per impianti di risalita e innevamento artificiale e sostegni alle imprese turistico-ricettive, termali e ristorative della dorsale appenninica.