Lanazione.it - Nuova vita all’hotel Regina. Passi avanti per la vendita. Il piano del re dei camping

Leggi su Lanazione.it

Montecatini, 13 marzo 2025 – “Montecatini? Un posto fantastico: così non si può non guardare, non si può lasciare in questo stato. Potrebbe essere un’occasione per un rilancio”. Claudio Cardini, titolare di Human Company, azienda fiorentina leader nel settore del turismo all’aperto, con un giro d’affari di 200 milioni di euro all’anno, ha confermato il suo interesse per Montecatini, ai microfoni del Tgr della Toscana. L’occasione è stata la festa a sorpresa organizzata dai suoi cari al caffè storico del Tettuccio in occasione del suo compleanno. Il primo obiettivo di Hc a Montecatini sembra essere l’Hotel Du Park et, in viale Diaz. Dotato di oltre 100 camere, l’albergo si trova senza dubbio in una posizione privilegiata, ai piedi della collina con vista verso Montecatini Alto. Cardini potrebbe anche valutare la possibilità di investire in altro modo sulla città, contribuendo senza dubbio al tanto agognato rilancio.