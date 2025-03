Puntomagazine.it - Nuova scossa di terremoto ai Campi Flegrei: registrati danni a Bagnoli

dinella zona dei, i cittadini sono fortemente impauriti e chiedono aiuto e risorseNella notte del 13 marzo 2025, alle ore 1:25, una fortedidi magnitudo 4.4 ha colpito l’area dei, con epicentro localizzato in mare, a pochi metri dalla riva di via Napoli a Pozzuoli. Il sisma, registrato a una profondità di due chilometri, è stato avvertito distintamente in tutta Napoli, provocandoe preoccupazione tra i residenti.e feriti: la situazione aNonostante l’epicentro sia stato individuato al largo di Pozzuoli, laha avuto un impatto significativo nel quartiere di, dove sono stati segnalatia edifici e il crollo di calcinacci. Una donna è rimasta ferita in seguito al cedimento di un controsoffitto, riportando lievi escoriazioni.