Nuova panchina in Serie A dopo l’Inter | Vogliono Simone Inzaghi | ESCLUSIVO

Il tecnico nerazzurro è stato accostato ai club della Premier League inglese. Ma il suo futuro potrebbe essere ancora in Italia, ecco doveLa due giorni di Champions League si è chiusa eleggendo le migliori otto squadre d’Europa. A rappresentare l’Italia è rimasta ancora, che agli ottavi ha avuto la meglio sul Feyenoord ed ora se la vedrà contro il Bayern Monaco.(foto Ansa) – Calciomercato.itTra le sorprese c’è l’eliminazione del Liverpool ad opera del Paris Saint-Germain: “Abbiamo visto un Donnarumma eroico, un Dembele che ad oggi è il Man of the Year e un Kvaratskhelia rinato – ha detto il noto talent scout Michele Fratini in esclusiva a TiAmoCalciomercato.it, in onda sulla pagina ufficiale YouTube di CM.IT – Ma la partita più bella è stata il derby di Madrid: ancora una volta il Real si conferma bestia nera dell’Atletico, ma chi dice che Simeone è un allenatore che si chiude e basta, sbaglia di grosso.