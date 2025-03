Biccy.it - Nuova eliminata del GF tra Helena, Chiara e Stefania: risultati dei sondaggi

Dopo numerosi televoti affollati, questa volta al Grande Fratello sono finite in nomination solo tre gieffine:Orlando,Cainelli edPrestes. Una tra queste concorrenti sarà ladel reality (nessuna di loro ha il bonus per tornare in gioco).Chi sarà ladel Grande Fratello?Stando aideisu siti e forum dedicati al Grande Fratellorisulta essere la più votata, mentrequella più a rischio. Su Twitter (il regno dei fandom tossici) però la situazione è ben diversa, la Cainelli infatti è la preferita. Ma com’è possibile che Miss 0,9% questa settimana sia la più amata? Gli Shailenzo e le Zelena si sono uniti per salvarla e così facendo uscirà quasi certamenteOrlando. Ma non è finita qui, perché i due fandom hanno anche stretto un patto per mandare in finale Shaila,e Giglio e a colpi di bot, vpn e voti dal Brasile quasi certamente ci riusciranno.