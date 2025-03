Nunziante nuova convocazione con la Nazionale Under 19 | salta il Picerno

Leggi su Anteprima24.it

C'è anche Alessandronella lista dei 20 calciatori convocati da mister Alberto Bollini in vista dell'Elite Round di qualificazione alla fase finale degli Europei19, in programma in Romania dal 13 al 26 giugno. Il 2007, dopo gli stage delle settimane scorse dove ha lasciato il segno, tornerà quindi a vestire la maglia della19 per la tripla sfida contro Lettonia (mercoledì 19 a Crotone), Spagna (sabato 22 a Catanzaro) e Francia (martedì 25 a Catanzaro) con in palio un solo posto utile per qualificarsi alla fase finale degli "Europei". Il portiere del Benevento a causa degli impegni concomitanti con la maglia azzurra sarà quindi costretto are la sfida di campionato contro ilin programma lunedì 24 marzo. Questo l'elenco completo dei convocati: Portieri: Tommaso Martinelli (Fiorentina), Alessandro(Benevento);Difensori: Niccolò Fortini (Juve Stabia), Giovanni Leoni (Parma), Vittorio Magni (Milan), Andrea Natali (Bayer Leverkusen), Fellipe Jack Ozilio Moreira Pacheco (Como), Filippo Pagnucco (Juventus), Matteo Giuseppe Plaia (Perugia);Centrocampisti: Federico Coletta (Roma), Mattia Liberali (Milan), Leonardo Mendicino (Cesena), Fabio Rispoli (Virtus Verona), Emanuele Sala (Milan), Lorenzo Venturino (Genoa);Attaccanti: Francesco Camarda (Milan), Giacomo De Pieri (Inter), Jeff Ekhator (Genoa), Seydou Fini (Excelsior Rotterdam), Mattia Mosconi (Inter)