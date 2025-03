Serieanews.com - Nuno Tavares e 30 milioni: l’Arsenal prende un big della Lazio

Una trattativa che chiude un cerchio e apre nuove strade.e lasono pronti a muovere due pezzi chiavee 30un big(Foto: LaPresse) – serieanews.comTe lo sei mai chiesto che faccia fa Claudio Lotito quando si rende conto di aver fatto un affare? Non lo sapremo mai con certezza, ma scommetto che quella volta in cui ha strappatoalper appena 5, deve essersi concesso almeno un mezzo sorriso. Il tipo di colpo che ti fa sentire furbo. E, a conti fatti, aveva tutte le ragioni per farlo.Perché oggi il portoghese è uno dei nomi più chiacchieratiSerie A. Un esterno che ha svoltato la stagione, macinando chilometri sulla fascia, dispensando assist (miglior uomo-assist del campionato, tanto per capirci) e rendendosi fondamentale nello scacchiere di Marco Baroni.