Nullatenente con il vizio del lusso. Incastrato il truffatore seriale . Sequestro di beni per 700mila euro

Sulla carta era, ma aveva un tenore di vita elevatissimo: auto di, case, gioielli e orologi.acquistati grazie alle truffe perpetrate e alle risorse sottratte alle imprese che aveva portato al fallimento. Nei guai è finito un cinquantasettenne di origine siciliana, da tempo residente in provincia di Pistoia. L’uomo, pregiudicato, è stato denunciato per il trasferimento fraudolento di valori e intestazioni fittizie (articolo 512 bis). Ma soprattutto, grazie all’operazione "Italian hustle" portata a termine dalla Divisione anticrimine della Questura e dalla Guardia di Finanza di Pistoia, sotto la direzione della Procura di Pistoia, è stato possibile mettere mano su quel tesoretto provento di attività illecite, portate avanti per venti anni. Un impero fatto di case, terreni, auto, ma soprattutto denaro contante per un valore complessivo di quasi 740mila