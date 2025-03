Ilgiorno.it - Noviglio, sindaci e pendolari protestano contro i tagli alle corse dei bus

, 13 marzo 2025 – "Vogliamo gli autobus puntuali e la metropolitana: il sud Milano è trattato come il Quadrilatero della M." per trasporti e servizi. Questa mattina aerano presenti tutti e 13 idei comuni al confine con il Pavese per protestareil quotidianoo delledei pullman diretti a Milano e a Pavia. Insieme a loro, tantissimihanno manifestato lungo la SP 30, nei pressi della rotonda di Santa Corinna. Il sit-in Il loro è stato un sit-in pacifico, ma dai toni molto accesi, accolto con favore dagli automobilisti e dai camionisti in transito, che hanno espresso il loro sostegno strombazzando i clacson. La situazione deinel sud Milano è davvero indecente. Mediamente, una famiglia di tre persone spende 2.200 euro l'anno per usufruire di un servizio dimezzato.