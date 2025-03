Cityrumors.it - Notte di paura ai Campi Flegrei, forte scossa di terremoto: danni, feriti e gente in strada

Momenti di terrore in Campania per una violento sisma. Imaggiori sono avvenuti nel quartiere Bagnoli. Ecco cosa è successoÈ stata unadiai. Intorno all’1 è stata registrata una violentadicon epicentro a due chilometri da Pozzuoli. Secondo i dati, il sisma è stato di magnitudo 4.4 e si sono vissuti davvero attimi di terrore in tutta la zona per il timore di crolli e di ulteriori movimenti tellurici.diaidiin(Ansa) – cityrumors.itCentinaia di persone sono scesi ine hanno trascorso lafuoriperdi unaancora più. A Bagnoli una donna è rimasta ferita dopo il crollo di un solaio. Per il momento non si hanno notizie di ulteriori persone coinvolte.