Spazionapoli.it - Non solo Marianucci, Pedullà annuncia un altro possibile colpo: il Napoli rivoluziona la difesa

Lucaè l’ultimo nome che aleggia in casaper ladel futuro. Il centrale di proprietà dell’Empoli, però, potrebbe non essere l’unico rinforzo in.Ilè già molto attivo sul mercato per cercare di attrezzarsi nel modo migliorealla prossima stagione. In vista del 2025 – 2026, gli azzurri sono chiamati ad allestire una rosa all’altezza di una squadra che tornerà a giocare anche in Europa (sembrano esserci ormai pochi dubbi, malgrado manchi ancora la certezza aritmetica). Tanti i ruoli che saranno tenuti d’occhio dal direttore dell’area sportiva del club azzurro, Giovanni Manna, che in queste ore sembra aver messo le mani, in maniera concreta, su Luca(clicca qui per scoprire l’identikit del giocatore).Tuttavia, i colpi nel reparto difensivo potrebbero essere molteplici, così cometo dall’esperto di calciomercato, Alfredoche, confermando il, si sbilancia anche su altri due nomi per lache sarà.