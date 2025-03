Ilfattoquotidiano.it - Non serve la guerra ai dazi: l’Ue limiti ai gatekeeper le pubblicità a pagamento

di Dante Nicola FaraoniLe guerre commerciali iniziate da Trump fanno trapelare tra le istituzioni europee la rivalsa attraverso un inasprimento delle sanzioni per le big tech Usa che non rispettano le direttive imposte con il Dma – Digital Markets Act.Le direttive Antitrust e sulla privacy oggi vigenti non sono sufficienti per salvaguardare l’identità della persona e della propria appartenenza culturale. Va inoltre ammesso che le regole del cosiddetto libero mercato, nel momento in cui si creano monopoli, vengono negate con gravi conseguenze sociali ed economiche. E ciò che sta succedendo in Europa nel settore delle comunicazioni. Se la Ue vuole garantire a tutti i suoi cittadini i diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali, deve applicare il principio dell’equità sociale. Va quindi limitato l’uso di AI (Intelligenza Artificiale) in funzione dello sfruttamento di informazioni personali finalizzato al raggiungimento di obiettivi commerciali.