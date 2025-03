Ilfattoquotidiano.it - “Non posso leggere battutacce sul terremoto ai Campi Flegrei, restando in silenzio. Affrontiamo un qualcosa che è più grande di noi”: Geolier furioso

Stanotte all’1:24 si è registrata una forte scossa didi magnitudo 4.4 nell’area dei. Il sisma è stato avvertito nitidamente a Napoli e provincia: la popolazione si è riversata nelle strade in diversi centri. È la scossa più forte da inizio 2025, dopo quella di maggio 2024. Secondo le prime stime, l’epicentro è stata registrato sul lungomare di Pozzuoli, a una profondità di circa 2 chilometri. Danni si registrano in diverse zone dell’area dei, soprattutto nel quartiere Bagnoli, dove sono piovuti calcinacci sulle automobili.Il rapper, che ha lasciato la casa a Secondigliano per trasferirsi proprio nella zona dei, è intervenuto furibondo con una story su Instagram: “Noncommenti del tipo ‘Speriamo che accada presto’ o altresulin”.