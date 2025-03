Quotidiano.net - Non chiamatela (solo) una serie tv: “Adolescence” riguarda tutti

Roma, 13 marzo – L'alba di un giorno qualsiasi.ancora sotto le coperte a dormire prima che la sveglia sancisca inesorabile un nuovo inizio. Ma, all'improvviso, un gruppo di agenti fa irruzione con tanto di armi puntate ad altezza uomo in una piccola casa a due piani della provincia inglese. Cercano Jamie Miller (Owen Cooper), accusato di omicidio, e gli intimano di tenere le mani ben in vista. Ha 13 anni, la carta da parati con i pianeti e le stelle, un orsacchiotto di peluche accanto e i pantaloni bagnati della sua stessa pipì. Sono i primi minuti di "”, lacrime creata da Jack Thorne e Stephen Graham anche straordinario protagonista nel ruolo del padre di Jamie, Eddie Miller e diretta da Philip Barantini per Netflix. Quattro episodi, girati ognuno in un unico piano sequenza come il regista aveva già fatto per “Boiling Point”, che seguono Jamie e la sua famiglia dal giorno del suo arresto fino a un anno di distanza.