Non c’è un cinema ma c’è il teatrino Campana

Ildi Osimo è un luogo polifunzionale per la cultura a 360 gradi, a maggior ragione in questi mesi in cui gran parte del palazzo è in fase di ristrutturazione. Tra le tante iniziative ospitate dallo spazio, che accoglie 140 posti, non potevano mancare le proiezionitografiche che di solito vengono proposte d’estate nel cortile dell’Istituto. E’ stata la Asso a pensare di rivolgersi all’istitutoricorrendo al suo accoglientee ricevendo fin da subito piena collaborazione dalla presidente Gilberta Giacchetti e da tutto il cda: "Ilè un luogo aperto a tutti, un punto di riferimento per la città a livello formativo e culturale. Già da questo weekend inizieranno le proiezioni in sala, per la gioia di tutti gli appassionati di. In più occasioni ho detto che la nostra porta è sempre aperta per il Comune, a maggior ragione per garantire un più facile accesso alle iniziative culturali.