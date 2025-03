Lettera43.it - Nominati alla Camera dei deputati gli Ambasciatori in rosa 2025 di Komen Italia

Si è svolta mercoledì 12 marzo, nella Sala della Lupa di Montecitorio, la cerimonia di nomina degliindi. L’evento ha avuto inizio con il saluto del presidente dellaLorenzo Fontana che ha espresso al prof. Riccardo Masetti eprof.ssa Daniela Terribile, rispettivamente fondatore e presidente di, il suo personale apprezzamento per l’impegno continuativo dell’associazione nell’azione di contrasto ai tumori del seno su tutto il territorio nazionale. La cerimonia ha dato avvio alle attività di avvicinamento26esima edizione della Race for the cure, la più grande manifestazione al mondo per la lotta ai suddetti tumori in programma dall’8 all’11 maggioal Circo Massimo. Oltre che a Roma, l’evento si svolgerà anche a Bari, Bologna, Brescia, Matera e in Campania.