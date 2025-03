Serieanews.com - No Kean, no party: il bomber è fondamentale per la Fiorentina, c’è un dato che spiega tutto

Leggi su Serieanews.com

Moiseè sempre piùper la: stasera guiderà l’attacco viola e c’è unchela sua incidenzaNo, no: ilper la, c’è unche– SerieAnewsBen 18 milioni di euro per un calciatore che aveva segnato zero gol nella scorsa stagione. Non una grande notizia se il ruolo che ricopre in campo è quello di centravanti. Insomma, più di uno è rimasto a bocca aperta, decisamente sorpreso per un’operazione che in molti hanno etichettato come senza senso, anomala.Ci riferiamo, naturalmente, allache l’estate scorsa ha puntatosu Moise. Una mancanza atavica del centravanti da diverse stagioni ormai, non colmata a dovere la scorsa stagione. E così, con l’arrivo di Palladino in panchina, la decisione di puntare su unstrutturato fisicamente, come lo è per l’appunto Moise