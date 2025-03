No ampliamento porto di Carrara | sindaco Forte dei Marmi dà il via a petizione

Leggi su Corrieretoscano.it

DEI– Nodi Marina di: Bruno Murzi,didei, provincia di Lucca, dà il via asabato 16 marzo.A Villa Bertelli, ildidei, Bruno Murzi, dopo l’assemblea pubblica tenutasi sempre adeilo scorso 1 marzo, ha incontrato le categorie economiche e le associazioni apuo versiliesi “per concretizzare le modalità di azione nel difendere il territorio, l’ambiente e l’economia turistica rispetto al progetto dideldi”.Murzi: “Di fronte alla mancanza di studi che garantiscano l’assenza di effetti erosivi sulle coste versiliesi e apuane e ai rischi che un incremento massiccio del traffico portuale comporterebbe per il turismo e l’ambiente abbiamo deciso senza alcun dubbio e compatti, di avviare unaufficiale per chiedere la sospensione dell’dele la revisione del piano operativo”.