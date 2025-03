Iltempo.it - “No ad una tregua temporanea, ma...”. La Russia stravolge tutti i piani sulla guerra

Il Cremlino ribadisce la sua posizionein Ucraina: Mosca non intende accettare unamomentanea, ma punta a una soluzione stabile e di lungo periodo. A dichiararlo è stato il consigliere diplomatico del presidente russo, Yuri Ushakov, il quale ha sottolineato come un cessate il fuoco provvisorio rappresenterebbe solo un'opportunità per le forze ucraine di riorganizzarsi. "Non vogliamo una, ma siamo interessati a un accordo a lungo termine", ha affermato Ushakov, aggiungendo che una sospensione delle ostilità di breve durata non sarebbe altro che "nient'altro che unamomentanea per permettere all'esercito ucraino di riprendersi". Ha poi precisato che iniziative di questo tipo, che mirano a dare l'impressione di progressi diplomatici, risultano inefficaci: "Misure che imitano azioni pacifiche in Ucraina non servono a nessuno".