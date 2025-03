Sololaroma.it - Nizza-Auxerre, il pronostico di Ligue 1: fattore casa decisivo, sì all’Over

Leggi su Sololaroma.it

Dopo la tre giorni nelle coppe europee con le sfide di ritorno degli ottavi di finale, torneranno protagonisti i vari campionati nazionali. Venerdì 14 marzo si aprirà la 26ª giornata di1 con l’anticipo tra, in campo all’Allianz Riviera a partire dalle ore 20:45. I padroni dipartono con i favori dele i bookmakers quotano la loro vittoria a 1.55, mentre il pareggio e il successo della formazione ospite sono dati rispettivamente a 4.10 e 5.50. Come arrivano al matchPrima del ko contro il Lione del 9 marzo (il primo inin questa1), ilviaggiava a ritmo spedito con quattro vittorie consecutive, ma adesso si presenta all’anticipo di giornata con un margine ristretto di appena due punti sull’ultima posizione utile per la qualificazione diretta in Champions League.