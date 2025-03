Lanazione.it - Nidi di infanzia, presto le iscrizioni. Domande da presentare on line

Una data da segnare in agenda è quella dell’apertura delleaid’e agli spazi gioco comunali di Montemurlo per il prossimo anno educativo. Ledi iscrizione potranno essere presentate dal primo aprile e resteranno aperte per un mese fino al 30 aprile. Lesi effettuano esclusivamente on, collegandosi dal sito del Comune di Montemurlo al servizio dinido e servizi scolastici (https://montemurlo.simeal.it/sicare/benvenuto.php). Per poter fare l’iscrizione è necessario autenticarsi tramite Spid, oppure carta identità elettronica o la carta nazionale dei servizi (Cns). Un’altra data importante da ricordare è il 12 aprile, giorno dell’open day deicomunali. Dalle 10 alle 12 le due strutture di nido d’comunali, Piccino picciò di Oste e Tata Badà di Montemurlo, saranno aperte per permettere ai genitori interessati di conoscere gli spazi e il personale educativo.