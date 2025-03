.com - Nicol annuncia l’Ep Giornate umide e l’omonimo brano feat Mazzariello

il suo nuovoEP, da oggi in pre-orderDopo il grande successo della serie Netflix Adorazione, che l’ha vista recitare nel ruolo di Arianna e che ha incluso nella colonna sonora due dei suoi brani, Viscere. Fabri Fibra e Ritornerai, fisso per diverse settimane nella Viral50 di Spotify in Italia, Francia, Germania Spagna, UK e Svizzera, e dopo aver partecipato a Sanremo Giovani 2024, in gara con Come Mare,è pronta a tornare con nuova musica e uno speciale EP.Tra le voci emergenti più intense e sensibili della musica italiana, ieri sera sul palco dell’Unipol Forum a Milano, nell’opening Act del PalaJova di Jovanotti,ha spoilerato il suo nuovo, in uscita in radio e in digitale venerdì 14 marzo 2025 etoEP(per Columbia Records/Sony Music Italy), in uscita su tutte le piattaforme digitali sempre il 14 marzo.