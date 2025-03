Justcalcio.com - Nico Williams ispira il combattimento mentre Athletic si unisce a Francoforte nei quarti di finale di Europa League

ha segnato due volte quando il club di atletica è venuto da dietro per prenotare il loro posto neididicon una vittoria aggregata per 4-3 sulla Roma 10.Yuri Berchiche era anche al bersaglio per la squadra di Ernesto Valverde, che erano 3-1 vincitori nella seconda tappa a San Mames, dove la penalità di arresto di Leandro Paredes era una consolazione per i Giallorossi.La Roma era progredita da ciascuno dei precedenti nove legami europei a eliminazione europei quando aveva vinto la prima tappa.Tuttavia, le loro speranze di estendere quella striscia a 10 di giovedì sono state inflitte un colpo enorme all'11 ° minuto, quando gli ultimi uomini hanno mostrato un cartellino rosso dritto per un fallo professionale su Maroan Sannadi.