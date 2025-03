Inter-news.it - Nico Paz obiettivo numero 1 dell’Inter: idee già chiare sul ruolo

Paz è il principalein vista della prossima sessione di calciomercato. L’argentino si sta mettendo in mostra con la maglia del Como, con cui ha all’attivo 6 gol e 4 assist in questa Serie A. E Simone Inzaghi ha già in mente come impiegarlo nel suo modulo.PRESSING COSTANTE – L’Inter ha nel mirino l’ingaggio diPaz e questo non è più un mistero. Il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti sta facendo leva sull’ottimo rapporto col padre Pablo, ex compagno di Nazionale. Un modo astuto per aumentare il potere contrattuale del talento classe 2004 e dei nerazzurri in vista delle trattative col Real Madrid, proprietario del cartellino. E proprio questo sembra l’unodo da dirimere prima di vederePaz all’Inter, considerando che il suonello scacchiere di Simone Inzaghi è già pronto.