Nico Paz Juventus la rivelazione spaventa | tutto dipenderà dal Real Madrid ma… Tutti gli ultimi aggiornamenti

di RedazioneNews24Paz, lasul talento spagnologlisul futuro del giocatore del ComoGli esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto hanno fatto il punto su quello che potrebbe essere il futuro diPaz, talento del Como accostato anche al calciomercato Juve.PAROLE – «Paz è il classico nome che fa sognare i tifosi e c'è sicuramente un forte interesse da parte dell'Inter. C'è un grande rapporto tra il papà e Javier Zanetti ma poi c'è un'operazione da fare perché ilha tre clausole di recompra per i prossimi anni e quindi ilsa che vale tanto il ragazzo. C'è da vedere la strategia edal. L'Inter non è in una posizione di chiudere a breve».