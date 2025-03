Internews24.com - Nico Paz Inter, Romano fa chiarezza: «Situazione non facile! I nerazzurri possono giocarsi questa carta per anticipare il Real…»

di RedazionePazfa: «non! Iperil Real.» Le parole dell’uomo mercatovenuto sul suo canale Youtube, l’uomo mercato, Fabrizio, ha parlato cosi dellalegata aPaz, obiettivo concreto del calciomercato.LE PAROLE– «SuPaz c’è sicuramente un forteesse dell’. Il rapporto tra il padre del ragazzo ed il vice presidente nerazzurro, Zanetti, non è nascosto. Ma ad oggi ladi mercato con il Real Madrid non è affatto: i Blancos hanno tre clausole di recompra (che vanno da 8 a 10 mln di euro per i prossimi tre anni). Quindi il Real Madrid dovrà scegliere una strategia per capire cosa fare con il centrocampista oggi in forza al Como.