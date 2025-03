Quotidiano.net - Nichi Vendola: “Il progetto di riarmo? Una truffa e un crimine”

Roma, 13 marzo 2025 - Von der Leyen con il consenso di tutti gli Stati europei propone difesa comune e. Che cosa non la convince? "Unae un- attacca, senza tanti fronzoli,, ex governatore pugliese, carismatico Presidente di Sinistra italiana che sabato sarà in piazza con la bandiera arcobaleno - Unaperché non c'è neppure la traccia di un esercito europeo, ma solo l'implementazione abnorme delle spese militari dei singoli Stati, che nella loro somma già spendono il doppio della Russia di Putin. E unperché si tratterebbe inevitabilmente di risorse sottratte alla vita, alla salute, all'istruzione, ai diritti fondamentali dei cittadini europei". E' d'accordo, dunque, con il no della Schlein al piano di? "Un no saggio e coraggioso.