Iltempo.it - New York, proteste pro Palestina nella Trump Tower: scattano 98 arresti

Leggi su Iltempo.it

Caos a New. Alcuni manifestanti hanno fatto irruzione nell'atrio dellaper denunciare l'arresto di Mahmoud Khalil, un attivista filo-palestinese che ha contribuito a guidare lecontro Israele alla Columbia University. I manifestanti della Jewish Voice for Peace, con striscioni e magliette rosse con la scritta "Gli ebrei dicono basta armare Israele", hanno scandito slogan come "Portate subito a casa Mahmoud!". Dopo aver intimato ai manifestanti di lasciare l'edificio sulla Quinta Strada, gli agenti hanno arrestato 98 di loro con varie accuse, tra cui violazione di domicilio, ostruzione e resistenza all'arresto, ha detto un funzionario di polizia in una conferenza stampa. Khalil, residente permanente negli Stati Uniti e sposato con una cittadina americana, è stato arrestato sabato fuori dal suo appartamento a Newe rischia l'espulsione.