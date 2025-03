Movieplayer.it - Netflix, il co-fondatore Reed Hastings dona 2 milioni di dollari per sostenere l'Ucraina

Leggi su Movieplayer.it

Il dirigente del colosso dello streaming ha stanziato un'ingente cifra peril Paese nel conflitto con la Russia. Il co-di, ha deciso dire ulteriore denaro per aiutare il popolo ucraino. Il dirigente è attualmente il presidente esecutivo della piattaforma di streaming.hato 2dia White Stork, un'associazione guidata da veterani che fornisce aiuti essenziali e gestisce la logistica della consegna diretta sul campo. L'ultimazione dial popolo ucraino White Stork prende il nome dall'uccello nazionale dell', e utilizzerà i fondi forniti daper acquistare sistemi anti-drone e altri tipi di aiuti per i medici da combattimento in prima linea. Si tratta dell'ultimazione di .