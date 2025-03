Spazionapoli.it - Neres e Anguissa, rientro con il Venezia? Le ultimissime sulle condizioni

Leggi su Spazionapoli.it

Come stanno? Arrivano lenovitàdei due infortunati del Napoli in vista della trasferta con ilLast Updated on 13 Mar 2025 – 10:15 by Claudio Mancini